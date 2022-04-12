الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 6 مواقع للقوات الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن وحدات المدفعية الروسية استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكراني وقتلت أكثر من 120 جنديا.وقال كوناشينكوف: "استهدفت وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكراني في بلدة بوباسنا الواقعة في دونيتسك. وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جنديا وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "دمرت القوات الجوية الروسية 38 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها: مستودع ذخيرة في توشكوفكا في ضواحي لوغانسك، و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية في بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب في ضواحي خاركوف".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق بلدتي أوتشاكوف ونيكولاييف".