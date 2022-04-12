شعث يكشف: سأقدم استقالتي من منصبي كمستشار للرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنكشف الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم استقالته من منصبه كمستشار للرئيس عباس.وقال شعث في تصريح صحفي: إنه بصدد تقديم استقالته كمستشار شخصي للرئيس الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على اجباره عن التخلي عن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وفق ما نقلت قناة "الشرق".وأضاف: أن الرئيس عباس طلب منه شخصياً أنه يقدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات، مشيراً إلى أن هذا القرار كان فجائياً دون معرفة الأسباب.وتابع شعث: أنه لا يحصل على راتب من مؤسسة ياسر عرفات، و"أقضي وقتي في محاولة تيسير عمل المؤسسة وترتيبها من أجل الرئيس ياسر عرفات".وأوضح أنه "سيقدم استقالته للرئيس عباس وفي حال تم قبولها، كما قبل استقالتي من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات"، لافتاً إلى أنه سيستمر في العمل الشعبي، العربي، والدولي من أجل تحرير فلسطين وتحقيق حلم العودة للاجئين الفلسطينيين.