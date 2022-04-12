شؤون فلسطينية

شعث يكشف: سأقدم استقالتي من منصبي كمستشار للرئيس عباس

شعث يكشف: سأقدم استقالتي من منصبي كمستشار للرئيس عباس
د. نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
كشف الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم استقالته من منصبه كمستشار للرئيس عباس.

وقال شعث في تصريح صحفي: إنه بصدد تقديم استقالته كمستشار شخصي للرئيس الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على اجباره عن التخلي عن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وفق ما نقلت قناة "الشرق".

وأضاف: أن الرئيس عباس طلب منه شخصياً أنه يقدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات، مشيراً إلى أن هذا القرار كان فجائياً دون معرفة الأسباب.

وتابع شعث: أنه لا يحصل على راتب من مؤسسة ياسر عرفات، و"أقضي وقتي في محاولة تيسير عمل المؤسسة وترتيبها من أجل الرئيس ياسر عرفات".

وأوضح أنه "سيقدم استقالته للرئيس عباس وفي حال تم قبولها، كما قبل استقالتي من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات"، لافتاً إلى أنه سيستمر في العمل الشعبي، العربي، والدولي من أجل تحرير فلسطين وتحقيق حلم العودة للاجئين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

بدران: لن يكون هناك حدود لتحرك حماس والمقاومة حال تعرض القدس والأقصى للاعتداء

بدران: لن يكون هناك حدود لتحرك حماس والمقاومة حال تعرض القدس والأقصى للاعتداء

وزير التربية يستعرض منطلقات تطوير منظومة الثانوية العامة

وزير التربية يستعرض منطلقات تطوير منظومة الثانوية العامة

بتكلفة 38 مليون شيكل.. حكومة الاحتلال تعمل على ترميم معبر (ايرز) لهذا الهدف

بتكلفة 38 مليون شيكل.. حكومة الاحتلال تعمل على ترميم معبر (ايرز) لهذا الهدف

رياض منصور: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على شعبنا في ظل غياب الحماية الدولية والمساءلة

رياض منصور: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على شعبنا في ظل غياب الحماية الدولية والمساءلة

برهوم: اتساع رقعة المواجهات مع الاحتلال تأكيد أن شعبنا لا ترهبه التهديدات الإسرائيلية

برهوم: اتساع رقعة المواجهات مع الاحتلال تأكيد أن شعبنا لا ترهبه التهديدات الإسرائيلية

بدءاً من الخميس.. سعر جديد لكيلو الدواجن في القطاع

بدءاً من الخميس.. سعر جديد لكيلو الدواجن في القطاع

السفير دبور يستقبل سفير كازاخستان في لبنان

السفير دبور يستقبل سفير كازاخستان في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

السفير دبور يستقبل سفير كازاخستان في لبنان

السفير دبور يستقبل سفير كازاخستان في لبنان

الشيوخي : رصاصات الرعد والضياء والصمود الاسطوري لجنين زلزل دولة الاحتلال

الشيوخي : رصاصات الرعد والضياء والصمود الاسطوري لجنين زلزل دولة الاحتلال

الرئيس عباس: نهنئ شهباز شريف لانتخابه رئيساً لوزراء باكستان

الرئيس عباس: نهنئ شهباز شريف لانتخابه رئيساً لوزراء باكستان

قوات الاحتلال تعتقل طفلاًً من قرية بدرس في رام الله

قوات الاحتلال تعتقل طفلاًً من قرية بدرس في رام الله

أشد تدعو لحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية

أشد تدعو لحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية

مجدلاني يبحث مع المفوض العام لـ(أونروا) العجز المالي الذي تعانيه الوكالة وتأثيره

مجدلاني يبحث مع المفوض العام لـ(أونروا) العجز المالي الذي تعانيه الوكالة وتأثيره

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة الحزب الشيوعي الهندي بمقاطعة العلاقات مع الاحتلال

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة الحزب الشيوعي الهندي بمقاطعة العلاقات مع الاحتلال

منوعات

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عربي

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي