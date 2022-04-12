الفلبين.. مقتل 25 على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية



وقال قائد شرطة مدينة باي باي في مقاطعة ليتي بوسط البلاد، الليفتنانت كولونيل خويمين كولادو، إن 22 قرويا قتلوا إثر انهيارات أرضية بأربع قرى في المدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "إن ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، وجاري البحث عنهم".



وأعلنت وكالة مواجهة الكوارث في مقاطعتي دافاو دي أورو، ودافاو أورينتال جنوبي البلاد عن ثلاث حالات وفاة أخرى مرتبطة بعواصف.



وقال مسؤولون إن ما يقرب من 200 فيضان وقعت في عدة مناطق بالمقاطعات الوسطى والجنوبية نهاية الأسبوع، ما أدى إلى نزوح حوالي 30 ألف أسرة، نقل بعضها إلى ملاجئ طارئة.



وأنقذت عناصر من خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء بعض القرويين في مناطق غمرتها المياه، وحوصر بعضهم فوق أسطح منازلهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، مصرع 25 شخصا على الأقل، بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض استوائي صيفي بمناطق وسط وجنوب الفلبين.