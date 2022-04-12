شؤون فلسطينية

الشيوخي : رصاصات الرعد والضياء والصمود الاسطوري لجنين زلزل دولة الاحتلال

الشيوخي : رصاصات الرعد والضياء والصمود الاسطوري لجنين زلزل دولة الاحتلال
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، إن "رصاصات الشهيدين الرعد والضياء ودماء الشهداء والصمود الأسطوري لجنين قد زلزلت دولة الاحتلال وأظهر ضعفها وقوة الحق الفلسطيني وصلابة الارادة الفلسطينية وقوة التصميم الفلسطيني للخلاص من نير الاحتلال".

وأوضح في تغريدة له عبر موقعه الرسمي على الفيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن "العمليات الفدائية الاخيرة في عمق فلسطين التاريخية المحتلة قد أوجعت دولة الاحتلال وضعضعت أمن واقتصاد الكيان الصهيوني واربكت جيشه وأجهزة أمنه واستخباراته ووحدتنا وصوبت بوصلتنا وأضاءت لنا طريق النصر والحرية والعودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس".

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