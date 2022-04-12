الشيوخي : رصاصات الرعد والضياء والصمود الاسطوري لجنين زلزل دولة الاحتلال

في تغريدة له عبر موقعه الرسمي على الفيس بوك، اليوم الثلاثاء،

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، إن "رصاصات الشهيدين الرعد والضياء ودماء الشهداء والصمود الأسطوري لجنين قد زلزلت دولة الاحتلال وأظهر ضعفها وقوة الحق الفلسطيني وصلابة الارادة الفلسطينية وقوة التصميم الفلسطيني للخلاص من نير الاحتلال".وأوضحأن "العمليات الفدائية الاخيرة في عمق فلسطين التاريخية المحتلة قد أوجعت دولة الاحتلال وضعضعت أمن واقتصاد الكيان الصهيوني واربكت جيشه وأجهزة أمنه واستخباراته ووحدتنا وصوبت بوصلتنا وأضاءت لنا طريق النصر والحرية والعودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس".