دولي

الرئيس عباس: نهنئ شهباز شريف لانتخابه رئيساً لوزراء باكستان

الرئيس عباس: نهنئ شهباز شريف لانتخابه رئيساً لوزراء باكستان
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
تقدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة لميان محمد شهباز شريف عقب انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وقال الرئيس: "يسعدنا أن نتقدم لدولتكم بأحر تهانينا القلبية بانتخابكم رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، داعين الله تعالى لكم بالنجاح والتوفيق في أداء مهامكم السامية الموكلة إليكم، وبتحقيق ما تصبون والشعب الباكستاني الشقيق إليه من أهداف وتطلعات".

وأضاف: "إننا وشعبنا نفخر بعلاقاتنا الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، ونحرص على العمل المشترك معكم نحو تعزيز هذه العلاقات بما يحقق مصلحة البلدين، معربين عن تثميننا لمواقف باكستان المناصرة لشعبنا وقضيته العادلة، ولتأكيدكم على ذلك في خطابكم الأخير".

وأعرب الرئيس عن تمنياته لرئيس الوزراء شهباز شريف بالصحة والسعادة، ولباكستان العزيز، رئيسا وحكومة وشعبا، بالخير والازدهار.

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