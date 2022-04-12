مجدلاني يبحث مع المفوض العام لـ(أونروا) العجز المالي الذي تعانيه الوكالة وتأثيره















رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الوضع المالي الصعب الذي تواجهه (أونروا).كما وتم الاطلاع على أهم ما تعانيه موزانة (أونروا) من عجز مالي، وخصوصا في ظل الازمة الاوكرانية الروسية وانعكاسات ذلك على (أونروا)، وتأثيره على استدامه تقديمها للخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في المخيمات.وأشار د.مجدلاني إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل جهود كبيرة في حشد التمويل اللازم للوكالة الدولية من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية للاجئين في المخيمات.وقال: "نعمل بشكل مشترك لضمان استمرارية برامج (أونروا)، واستدامتها كمؤسسة دولية يستفيد منها اللاجئين حتى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين، وننظر لها من الموقع السياسي الذي تمثله".ومن جانبه، أكد لازاريني أهمية التنسيق المتواصل مع جميع المؤسسات الفلسطينية، لحشد الدعم المالي لمواصلة عمل (أونروا) واستدامتها، وتقديم خدماتها.وتابع أن (أونروا) تتعرض لضائقة مالية نتيجة العديد من العوامل السياسية، مبديا القلق من تأثير الأزمة الروسية الاوكرانية على التمويل اللازم لـ(أونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها وعدم تقليص برامجها.