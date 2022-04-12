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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: لن نتردد في الشروع بعمليات عسكرية واسعة في جنين

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: لن نتردد في الشروع بعمليات عسكرية واسعة في جنين
عومر بارليف
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، عن نيتهم الاستمرار في محاربة العمليات الإرهابية التي يقوم بها الفلسطينيون، وفق قوله. 

وقال بارليف: "سنستمر في العمل بقبضة حديدية ضد "الإرهاب"، ولن نتردد في الشروع بعمليات عسكرية واسعة في جنين وأماكن أخرى إذا اقتضت الحاجة، لا تجربونا".

والجدير بالذكر، أن ثمة حالة من التوتر تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية بلا استثناء جراء تصاعد هجمات المستوطنين واقتحماتهم للمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أغضب الفلسطينيين. 

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