شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه
فصائل المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، "الاحتلال والمغتصبين الصهاينة من الاقدام على تنفيذ اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه فيما يسمى بعيد الفصح"، مؤكدةً أن "قيادة العدو تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الخطوة التهويدية الخطيرة".

وقالت فصائل المقاومة: إنها "ترفض وبشدة الإدانات والمواقف المنددة بالعمليات البطولية في أراضينا المحتلة التي صدرت من طرف السلطة وبعض الأنظمة العربية والإسلامية" موضحةً أن هذه المواقف لا تعبر عن إرادة ووعي الأمة وشعوبها الحرة.

كما وحذرت، من التعاطي مع بعض التصريحات المشبوهة والمفبركة التي تستهدف قيادة المقاومة التي تم الترويج لها في الآونة الاخيرة، مشددةً على أن هذه التصريحات تتماهى مع مصالح الاحتلال وتخدم أهدافه الخبيثة.

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