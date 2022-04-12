شؤون فلسطينية

في لقاء بينهما.. المالكي يثمن جهود المفوض العام لوكالة (أونروا) في فلسطين

في لقاء بينهما.. المالكي يثمن جهود المفوض العام لوكالة (أونروا) في فلسطين
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالجهود التي يقوم بها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني لضمان مواصلة الدور المركزي والحيوي للأونروا ودورها المهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الوزير المالكي بالمفوض العام لوكالة (أونروا)، لازاريني، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله.

وثمن المالكي، جهود لازاريني على كافة أراضي فلسطين بما في ذلك القدس وغزة بشكل خاص، والتنسيق المستمر والتواصل الدائم ما بين الخارجية وكافة دوائر الوكالة، بهدف تنفيذ تفويضها على أكمل وجه، وتأمين عيش كريم وخدمة أبناء شعبنا في الوطن ومناطق عمليات الوكالة.

وبحث الطرفان آخر التطورات على الساحة الدولية والوضع على الأرض في الأرض المحتلة والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية؛ بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وتدمير فرص التوصل لحل سياسي.

وأضاف المالكي أن المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، خاصة فيما يتعلق في التعامل مع القضايا الدولية، وأكد أنه رغم التضييقات المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المالية للشعب الفلسطيني، إلا أن الوكالة تبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وبدوره، أطلع المفوض العام الوزير المالكي على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه الوكالة وضرورة التعاون لتحقيق أهداف وأولويات (أونروا).

 وتطرق الطرفان لبعض الأفكار التي من شأنها إخراج الوكالة من أزمتها المالية، بما يشمل عقد بعض الاجتماعات على مستوى دول الإقليم لمتابعة هذه المناقشات.

أخبار ذات صلة

الهباش: نحذر من قيام المستوطنين اليهود بذبح &#34;قرابين&#34; في ساحات الأقصى

الهباش: نحذر من قيام المستوطنين اليهود بذبح "قرابين" في ساحات الأقصى

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه

سلطة النقد تتحدث حول معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021

سلطة النقد تتحدث حول معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021

سلطة النقد تدخل 160 مليون شيكل من الفكة إلى قطاع غزة

سلطة النقد تدخل 160 مليون شيكل من الفكة إلى قطاع غزة

الخطيب: ذبح &#34;القرابين&#34; في الأقصى سيقود للتصعيد

الخطيب: ذبح "القرابين" في الأقصى سيقود للتصعيد

الرئاسة الفلسطينية: ذبح القرابين في الأقصى سيؤدي لتصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه

الرئاسة الفلسطينية: ذبح القرابين في الأقصى سيؤدي لتصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه

شاهر سعد: ينعى ويستنكر قتل شهيد لقمة العيش عبدالله سرور في عسقلان

شاهر سعد: ينعى ويستنكر قتل شهيد لقمة العيش عبدالله سرور في عسقلان

دعوات لإحياء فجر الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

دعوات لإحياء فجر الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة النقد تتحدث حول معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021

سلطة النقد تتحدث حول معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021

الخطيب: ذبح &#34;القرابين&#34; في الأقصى سيقود للتصعيد

الخطيب: ذبح "القرابين" في الأقصى سيقود للتصعيد

شاهر سعد: ينعى ويستنكر قتل شهيد لقمة العيش عبدالله سرور في عسقلان

شاهر سعد: ينعى ويستنكر قتل شهيد لقمة العيش عبدالله سرور في عسقلان

المقاطعة في الديمقراطية تثمن مطالبة الحزب الشيوعي الهندي بمقاطعة العلاقات الأمنية والعسكرية في إسرائيل

المقاطعة في الديمقراطية تثمن مطالبة الحزب الشيوعي الهندي بمقاطعة العلاقات الأمنية والعسكرية في إسرائيل

دعوات لإحياء فجر الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

دعوات لإحياء فجر الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

مجدلاني: نواصل العمل المشترك لبناء نظام حماية اجتماعية شامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

مجدلاني: نواصل العمل المشترك لبناء نظام حماية اجتماعية شامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تحذر من الصمت الدولي تجاه إعدامات الاحتلال الميدانية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تحذر من الصمت الدولي تجاه إعدامات الاحتلال الميدانية

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني مؤسسات الأسرى والقوى تُقرر إيقاد شعلة الحرّيّة لهذا العام في جنين

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني مؤسسات الأسرى والقوى تُقرر إيقاد شعلة الحرّيّة لهذا العام في جنين

منوعات

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عربي

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

اليمن.. &#34;الحوثي&#34; تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة

اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة