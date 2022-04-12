سلطة النقد تدخل 160 مليون شيكل من الفكة إلى قطاع غزة





كما وشددت على أهمية منع حدوث أية مشاكل أو اختلالات في توافر السيولة النقدية اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على متابعة أي احتياجات إضافية من العملات الورقية، واستبدال التالف منها.





رام الله - دنيا الوطنقالت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإدخال 160 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة؛ وبما يشمل الفئات الصغيرة والفكة من تلك العملة".وأكدت سلطة النقد، حرصها على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من عملة الشيكل في قطاع غزة، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد.