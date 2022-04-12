شاهر سعد: ينعى ويستنكر قتل شهيد لقمة العيش عبدالله سرور في عسقلان

شاهر سعد: ينعى ويستنكر قتل شهيد لقمة العيش عبدالله سرور في عسقلاناستنكر الأمين العام للاتحاد لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 12/4/2022 (11 رمضان) في عسقلان بحق شهيد لقمة العيش العامل عبدالله تيسير موسى سرور 40 عام من الخليلوأكد سعد أن "سياسة الجرائم التي يواصل جيش الاحتلال وعناصره ارتكابها بحق عمالنا بالداخل المحتل هي لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي" .وبين سعد أن "الاحتلال يعلن عن نواياه الواضحة من خلال هجوم شرطة وجيش الاحتلال على ورش البناء في عسقلان من أجل سحب هواتف العمال وتفتيشهم والتأكد من امتلاكهم للتصاريح التي هي ليست الا حجة واهية هدفت لعدم توثيق قتل وإطلاق النار على العامل الشهيد عبدالله سرور الذي يعمل بمجال الكهرباء ويبحث عن لقمة عيشه وعائلته المكونة من إبن وزوجة من سكان العاصمة الأردنية عمان"وقال سعد "أن العامل يذهب بغرض العمل والبحث عن لقمة عيشه وليس للقتل كما تزعم دولة الاحتلال التي استهدفت 5 مواطنيين آخر 48 ساعة فقط"وطالب سعد منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للضغط على حكومة الاحتلال لمحاكمة الجندي القاتل وعدم التستر على الجريمة التي ارتكبها بحق العامل الفلسطيني.وناشد سعد عمالنا في الداخل الفلسطيني المحتل بضرورة توخي الحذر في أماكن عملهم، وحذرهم من خطورة المرحلة الحالية التي يواصل بها الاحتلال تركيزه على قتل الفلسطينيين بدم بارد من خلال ما نلاحظه خلال الأيام القليلة الماضية اضافة لضرورة الحذر عند التنقل بين الفتحات والمعابر التي يتنكر عندها عناصرالاحتلال بالزي الفلسطيني كما حدث في قلقيلية عند نفق حبلة فجر يوم الأحد 10/4/2022كما وشاطر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، والإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية، وأمناء سر الفروع ورؤساء النقابات، ”آل سرور“، “ أحزانهم لوفاة طيب الذكر، شهيد لقمة العيش، المرحوم بإذن اللهعبدالله تيسير موسى سرور 40 عام من الخليل.