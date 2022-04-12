بحثا العلاقات الثنائية.. رئيس الوزراء يستقبل ممثل التشيك الجديد في فلسطين

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل جمهورية التشيك الجديد لدى دولة فلسطين السفير جاكوب شلوسارك.



وبحث رئيس الوزراء مع السفير شلوسارك تعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها، والدفع بمزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات على المستوى الثقافي والأكاديمي والتبادل التجاري والسياحة.



ووضع رئيس الوزراء الممثل التشيكي في صورة التطورات ومستجدات الأوضاع، وتصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على شعبنا من جنين إلى الخليل، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطن