قيادي بحماس: على الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة و"سيف القدس لا زال مشرعاً"





ودعا رضوان الفلسطينيين في الضفة وأراضي عام 48 لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط، والقيام دفاعاً عن المسجد الأقصى.



وأكد بأن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب وللأقصى رجال سيتصدون له، مشيراً إلى أن "الرد على الجرائم يكون بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، ونحن نشيد بكل العمليات البطولية".



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تتابع عن كثب تطورات الأحداث في الضفة ونحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في عدوانه على قدسنا ومقدساتنا.واعتبر في تصريح لإذاعة (الأقصى)، "مخطط ذبح القرابين تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء"، مشدداً على أن "أي مساس بالأقصى والمقدسات سيمثل ثورة عارمة ضد هذا المحتل وعليه أن يتحمل ثمن جرائمه، وعليه ألا يختبر صبر المقاومة وسيف القدس لا زال مشرعاً".