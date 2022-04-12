شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل

مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة أنيرا شون كارل، بحضور ابتسام الحصري مدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة الممول من البنك الدولي، ومدير عام مكافحة الفر سامر علاونة، ومدير مؤسسة أنيرا في فلسطين ناصر قادوس  ومديرة المشاريع في المؤسسة ساندرا رشيد، وبحث الطرفان آليات تطوير التعاون والشراكة  في مختلف برامج التنمية الاجتماعية وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي.

وأشاد مجدلاني بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة "أنيرا" للأسر الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بمشاريع التمكين الاقتصادي للأسر التي ترأسها نساء والقسائم الشرائية التي تقدمها للأسر المهمشة والفقيرة، وأكد على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التمكين الاقتصادي والذي يشكل الشريان الرئيسي لعمل الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها التنموية.

وشدد مجدلاني حرصه على تطوير التعاون مع مؤسسة أنيرا ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، وحثهم على  اقامة المزيد من المشاريع التمكينية وزيادة نسبة الأسر المستفيدة من هذه المشاريع، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع وفي المناطق المهمشة في الضفة الغربية والقدس والتي تزداد بشكل ملحوظ يومياً. وحث المؤسسات الدولية العمل لدعم صمود شعبنا وتقديم المساعدة من أجل النهوض بواقع النساء.

واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي قامت بها  الوزارة بالتعاون مع المؤسسة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على قواعد بيانات الوزارة والتي شملت مشاريع القسائم الشرائية ومشاريع التمكين الاقتصادي للأسر التي ترأسها نساء، مثنياً على جهود مؤسسة أنيرا في  التخطيط للمشاريع ومتابعتها.

بدوره أشاد شون كارل بما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية  من جهود كبيرة في محاولة القضاء على الفقر وتمكين الأسر المحرومة  والمهمشة.

وقال: "أن مؤسسة أنيرا تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتمكين النساء ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين".



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