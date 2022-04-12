شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق

شاهد: الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق
خلال اقتحام جامعة خضوري
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، طالبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم جامعة فلسطين التقنية – خضوري غرب مدينة طولكرم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أسفر عن إصابتين بالمطاط، و16 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وإثر ذلك، قامت إدارة الجامعة بإخلاء الجامعة من الطلبة، حفاظا على سلامتهم.


 


 


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