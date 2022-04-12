القواسمي لـ"دنيا الوطن": العالم ينظر لردة الفعل الفلسطينية دون تسليط الضوء على إرهاب الاحتلال

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خاص دنيا الوطن- هاني الإمــامعقب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، على الاتهامات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة عن كافة العمليات "الفدائية" في الضفة الغربية.وقال القواسمي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن: "الشعب الفلسطيني ليس إرهابياً بل مناضل من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفقاً للشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإرهابي على أرضنا الفلسطينية، واسقاط نظام الأبرتهايد والفصل العنصري الإسرائيلي".وأضاف: "ما تقوم به إسرائيل والمستوطنون الإرهابيون في الأراضي الفلسطينية هو أعلى درجات الإرهاب"، مطالباً العالم بالتوقف عن النظر إلى ردة الفعل الفلسطينية وتسليط الضوء على "الفعل الإرهابي الإسرائيلي" المستمر منذ عام 1948 حتى هذه اللحظة.وتابع القواسمي، أن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يتوقف عن سياسة القتل والتهجير والتدمير ومصادرة وسرقة الأراضي وتحويل الصراع إلى ديني من خلال ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.وأوضح، أن إسرائيل سدت الطرق أمام العملية السياسية وهي وحدها من تتحمل التداعيات الأمنية التي تجري، مؤكداً أن كل الحلول الأمنية والاقتصادية لن تنجح دون غطاء وأفق سياسي وفق الشرعية الدولية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وأكمل القواسمي، أن الأمن يتحقق فقط عندما يكون هناك إقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية كما أقرتها الشرعية الدولية، وباعتقاده أن إسرائيل اختبرت الشعب الفلسطيني مراراً وتكراراً في الحلول الأمنية والاقتصادية وكلها فشلت أمام صمود شعبنا ورفضه تحويل أوجه الصراع من سياسي إلى اقتصادي.وختم حديثه بالقول: "حركة فتح تؤكد أن الطريق الوحيد الذي تجلب الأمن إلى المنطقة هو من خلال المسار السياسي المستمد من الشرعية الدولية"، معتبراً محاولات القفز على حقوق شعبنا من خلال التطبيع وعقد تحالفات مع إسرائيل على أنها صديقة وهماً، فالسلام يبدأ من الشعب الفلسطيني وينتهي "عنده".الجدير بالذكر، أن المحكمة العلياأول من أمس، بأن اقدام "السلطة الفلسطينية على صرف معاشات للسجناء الأمنيين وأبناء عائلاتهم يشكل دعما وتأييدا للإرهاب وعليه يمكن إلزام السلطة بدفع التعويضات لأقرباء ضحايا الاعمال الإرهابية".