القائمة المشتركة: سنصوّت إلى صالح حل كنيست

رام الله - دنيا الوطنصرّح رئيس كتلة (القائمة المشتركة) في (كنيست)، سامي أبو شحادة، عن نيّة الكتلة بكافة مركباتها بالتصويت لصالح حل (كنيست) بعد عودتها من العطلة في حال تم طرح مثل هذا الاقتراح.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصادر في الكتلة، أنها "بصدد إجراء نقاش مستفيض حول التكتيك الذي يجب انتهاجه في ظل هشاشة الائتلاف الحكومي الحالي".وأفادت صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أنّ شحادة تطرق إلى تصريحات رئيس القائمة، وعضو (كنيست) أيمن عودة ، الذي دعا العرب إلى عدم التجنيد في صفوف الشرطة والجيش الإسرائيلي، وقال: "يجب معالجة السياق الذي تحدث فيه أيمن و القدس الشرقية هي مكان محتل ".