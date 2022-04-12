شؤون فلسطينية

القائمة المشتركة: سنصوّت إلى صالح حل كنيست

القائمة المشتركة: سنصوّت إلى صالح حل كنيست
سامي أبو شحادة - رئيس كتلة القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
 صرّح رئيس كتلة (القائمة المشتركة) في (كنيست)، سامي أبو شحادة، عن نيّة الكتلة بكافة مركباتها بالتصويت لصالح حل (كنيست) بعد عودتها من العطلة في حال تم طرح مثل هذا الاقتراح.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصادر في الكتلة، أنها "بصدد إجراء نقاش مستفيض حول التكتيك الذي يجب انتهاجه في ظل هشاشة الائتلاف الحكومي الحالي".

وأفادت صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أنّ شحادة  تطرق إلى تصريحات رئيس القائمة، وعضو (كنيست) أيمن عودة ، الذي دعا العرب إلى عدم التجنيد في صفوف الشرطة والجيش الإسرائيلي، وقال: "يجب معالجة السياق الذي تحدث فيه أيمن و القدس الشرقية هي مكان محتل ".

 

أخبار ذات صلة

المطران حنا:أقول للمسيحيين توجهوا لكنيسة القيامة في عيدكم الكبير ولا تذعنوا لسياسات وممارسات الاحتلال

المطران حنا:أقول للمسيحيين توجهوا لكنيسة القيامة في عيدكم الكبير ولا تذعنوا لسياسات وممارسات الاحتلال

مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل

مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل

شاهد: الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق

شاهد: الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق

القواسمي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: العالم ينظر لردة الفعل الفلسطينية دون تسليط الضوء على إرهاب الاحتلال

القواسمي لـ"دنيا الوطن": العالم ينظر لردة الفعل الفلسطينية دون تسليط الضوء على إرهاب الاحتلال

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

مؤسسة ياسر عرفات تعلن استقالة نبيل شعث من رئاسة مجلس إدارتها

مؤسسة ياسر عرفات تعلن استقالة نبيل شعث من رئاسة مجلس إدارتها

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط &#34;قربان الفصح&#34;

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط "قربان الفصح"

نقابة التمريض لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سياسية إدارة الظهر من الحكومة غير مقبولة وسنستمر في إضرابنا

نقابة التمريض لـ"دنيا الوطن": سياسية إدارة الظهر من الحكومة غير مقبولة وسنستمر في إضرابنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل

مجدلاني يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارل

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط &#34;قربان الفصح&#34;

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط "قربان الفصح"

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع &#34;الانتقال من التعليم لسوق العمل&#34;

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل"

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء

مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

منوعات

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عربي

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

اليمن.. &#34;الحوثي&#34; تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة

اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة