عاجل

  • نقابة التمريض: نناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع حد للحكومة والنظر بعين العطف لطبقة التمريض

  • نقابة التمريض: نحذر الحكومة من المساس بأي ممرض من الهيئة العامة أو الإدارية أو اتخاذ أي إجراء ضده

  • نقابة التمريض لـ"دنيا الوطن": سياسية إدارة الظهر من الحكومة غير مقبولة وسنستمر في إضرابنا

شؤون فلسطينية

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط "قربان الفصح"

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط "قربان الفصح"
الناشطة خديجة خويص
رام الله - دنيا الوطن
شددت المرابطة المقدسية خديجة خويص، اليوم الثلاثاء، على أن الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، جدوى مستمرة، وهما السبيل الأمثل لحماية الأقصى من أي تدنيس وانتهاك، وذلك قبل أيام من اعتزام المستوطنين إدخال "قربان الفصح" إلى المسجد مساء الجمعة القادم الموافق 14 رمضان.

وقالت خويص إننا "لن ننعم بأقصى بركات الأقصى حتى نهبه أقصى طاقاتنا وجهدنا وجهادنا ورباطنا، وأفضل أوقاتنا وأزكى أموالنا وأطهر قلوبنا"، داعية إلى الحشد من أجل الرباط والاعتكاف بالأقصى، لإفشال المخططات الاستيطانية.

وأكدت أن الأقصى قضية عالية وغالية ومقدسة، ولا يليق بها إلا الأثمان المخلصة الغالية، من النفس والمال والوقت والجهد والعمل والتضحيات.

وأشارت خويص إلى ضرورة الرباط على ثغر تربية الجيل، لأنه المستهدف من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أهمية هذا النوع من الرباط، لإنشاء جيل كما ينبغي في تبعيته للمقدسات والحفاظ على العقيدة، للوصول إلى وعد الله بالنصر على يديه.

وكانت المرابطة المقدسية هنادي حلواني حثت، جماهير شعبنا على تكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك لحمايته من مخططات المستوطنين، الذين يتحضرون لإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد مساء الجمعة القادم الموافق 14 رمضان.

ورأت حلواني أن الاعتكاف في المسجد الأقصى رباط، وفي فترة أعياد المحتل هو واجب الوقت، مضيفة أنه "لا عذر لمن ترك الأقصى بلا رباط، فاعمروه وأحسنوا الرباط فيه، واحموه من مخططات المستوطنين".

أخبار ذات صلة

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

مؤسسة ياسر عرفات تعلن استقالة نبيل شعث من رئاسة مجلس إدارتها

مؤسسة ياسر عرفات تعلن استقالة نبيل شعث من رئاسة مجلس إدارتها

نقابة التمريض لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سياسية إدارة الظهر من الحكومة غير مقبولة وسنستمر في إضرابنا

نقابة التمريض لـ"دنيا الوطن": سياسية إدارة الظهر من الحكومة غير مقبولة وسنستمر في إضرابنا

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

&#34;الخارجية&#34;: غياب إدانات دولية لإرهاب بينت تفريط بالقانون الدولي

"الخارجية": غياب إدانات دولية لإرهاب بينت تفريط بالقانون الدولي

أبو بكر: نطالب المنظومة القضائية الدولية بوضع حد لتطرف القضاء الاسرائيلي

أبو بكر: نطالب المنظومة القضائية الدولية بوضع حد لتطرف القضاء الاسرائيلي

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع &#34;الانتقال من التعليم لسوق العمل&#34;

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل"

قطاع غزة: تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

قضية الأسير أحمد مناصرة.. جلسة محكمة خاصة غداً الأربعاء

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط &#34;قربان الفصح&#34;

خويص: الاعتكاف في الأقصى صمام أمان لإفشال مخطط "قربان الفصح"

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع &#34;الانتقال من التعليم لسوق العمل&#34;

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل"

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء

مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

منوعات

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عربي

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

اليمن.. &#34;الحوثي&#34; تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة

اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة