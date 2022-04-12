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دولي

بوتين: العمليات العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها

بوتين: العمليات العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها
أرشيفية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له "أن كييف انتهكت كل اتفاقيات مينسك، وأنه لم يستطع الصمت على الإبادة الجماعية". 

وعن الحرب التي شنتها روسيا، قال بوتين أنه ليس أمام روسيا خيار آخر، وأن العمليات العسكرية تشكل حماية لروسيا.

وأضاف بأن "العمليات العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها". وأضاف بأنه "بلا شك بأن العمليات الخاصة ستحقق أهدافها".

كما قال بأن الضباط الروس يقدمون المساعدة لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ويستخدمون بشكل فعال أحدث الأسلحة.

وتابع بوتين قوله بأن "روسيا ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية التي تمنع من المضي قدماً".






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