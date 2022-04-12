نقابة التمريض لـ"دنيا الوطن": سياسية إدارة الظهر من الحكومة غير مقبولة وسنستمر في إضرابنا

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدأكد أمين سر نقابة تمريض فلسطين، رياض سليم، أنَ "تعامل مجلس الوزراء، بالأمس، مع قضية المعلمين وضرب مطالب نقابة التمريض بعرض الحائط أمرٌغير مقبول نهائيًا".وقال سليم في حديثٍ لـ"دنيا الوطن"، "للأسف الشديد، بالأمس، كنا ننتظر على أحر من الجمر جلسة مجلس الوزراء، وبالتزامن مع الجلسة كان هناك وقفة احتجاجية في كل مستشفيات الضفة الغربية، وكنا نأمل من الحكومة أن تعطينا حقوقنا، ولكن للأسف ما حصل هو العكس".وتابع "سياسة إدارة الظهر من رئيس مجلس الوزراء وعدم التعامل مع ملف النقابة، لا يمكن السكوت عنه، لذلك اتجهنا بالتصعيد كخطوة أولية اليوم".وحذّر سليم "الحكومة من المساس بأي ممرض من الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية أو اتخاذ أي إجراء ضده، سيجعلنا نقوم بإخلاء المستشفيات كافة من التمريض".وأضاف "نحن الجنود المجولهين والجيش الأبيض الموجود على الساحة باستمرار، في الاجتياحات الإسرائيلية موجودين وفي جائحة كورونا كنا موجودين".وشدّد سليم على أن النقابة "ستستمر في إضرابها وخطواتها التصعيدة، لافتًا إلى أنهم قدموا" بوادر حسن نية خلال 21 يومًا المُنصرمات، وتم فتح التطعيم يومين في الأسبوع خلال الأسبوع الفائت وتم التعامل مع قصة (الكورونا)، لكن إدارة سياسة الظهر غير صحيحة".وناشد أمين سر النقابة، في ختام حديثه "الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع حد للحكومة والنظر بعين العطف لطبقة التمريض، كونها الطبقة التي تعتبر عصب وزارة الصحة الفلسطينية".وكانت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن جملةٍ من الخطوات التصعيدية في مراكز الرعاية الصحية الأولية و جميع المستشفيات والعيادات الخارجية لمطالبة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة إلى مطالبهم.