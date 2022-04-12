إسرائيل: وزارة الجيش تعلن تحطيم رقم قياسي في حجم الصادرات العسكرية

أعلنت وزارة جيش الاحتلال تحطيم رقم قياسي في حجم الصادرات العسكرية من إسرائيل في عام 2021.





ووفق ما نقلت صحيفة (هأرتس)، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت الصادرات 11.3 مليار دولار.





وللمرة الأولى نص ملخص الوزارة بوضوح على معدل الصادرات العسكرية لدول الخليج التي وقعت على اتفاقيات التطبيع، إذ بلغت 7% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في العام الماضي.





وأكدت الصحيفة، أن من المتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا، إلى زيادة الطلب على الأنظمة العسكرية الإسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطن