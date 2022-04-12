بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد



وأضاف: "من يحاول ممارسة البلطجة وإطلاق لسانه بالبذاءة وسوء القول فسيجد أحرار تونس ورواد المساجد له بالمرصاد وسيطردونه طردة الكلاب السائبة مشفوعا بلعنات السماء والأرض وعلى كل من يقف خلفه من الحاقدين والمفسدين .





وكان الغنوشي قد تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين انتظروا خروجه من مسجد المراكشي بعد أدائه صلاة التراويح يوم السبت الماضي.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد.وكتب عبد السلام في منشور على صفحته على موقع فيسبوك: "الغنوشي سيستمر في أداء صلوات التراويح في مساجد تونس كما جرت العادة من كل سنة في شهر رمضان المعظم . الرجل كان يؤدي صلاته في صمت ويعود لبيته كأي مواطن عادي، فإذا بصعاليك الزقافنة قليلي الحياء وعديمي المروءة يريدون اصطناع بطولات وهمية مع الغنوشي الأرفع منهم علما وفكرا، والأعلى منهم مقاما وأخلاقًا".