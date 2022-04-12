أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل"









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، الخبير شونان كاو من البنك الدولي، وذلك لغرض تقييم وإعداد التقرير النهائي لمشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل"، الذي موّله البنك على مدار خمسة أعوام.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات، وممثلين عن البنك الدولي.وأطلع أبو مويس الخبير على المستجدات المتعلقة بخطط وأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما المتعلقة بإكساب الطلبة الخريجين مهاراتٍ وكفاياتٍ تسهّل انخراطهم في سوق العمل.وقدّم وزير "التعليم العالي" ردوداً على استفسارات الخبير حول القضايا المتعلقة بالمشروع، مثمناً الأثر الكبير لهذا المشروع على صعيد الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.