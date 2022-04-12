اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الثلاثاء، أنها جاهزة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، المعلن أواخر مارس/ آذار الماضي، جاء ذلك خلال لقاء بين مسؤول ملف الأسرى بالجماعة عبد القادر مرتضى، والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، نشرت فحواه وكالة سبأ التابعة للحوثيين.وكان المبعوث الاممي غروندبرغ،وصل صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة غير معلنة، وفق مصدر ملاحي مسؤول بالمطار الدولي للأناضول.وبحسب وكالة "الاناضول" فإن هذه أول زيارة يقوم بها غروندبرغ منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس/آب 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي، وتأتي بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.وأكد المرتضى، حسب الوكالة "جهوزية الجماعة واستعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى (مع الحكومة)".وطالب "المبعوث الأممي بالضغط على الطرف الآخر (الحكومة) للالتزام بالاتفاق وتنفيذه" دون مزيد من التفاصيل.وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلنت جماعة الحوثي الاتفاق على صفقة تبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة تتضمن إطلاق 1400 من عناصر الجماعة مقابل 823 أسيرا من الحكومة الشرعية.فيما قالت الحكومة اليمنية، في اليوم ذاته "إنه تم التوافق (مع الحوثيين) على إطلاق 2223 أسيرا ومختطفا من الطرفين".وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.ويشهد اليمن منذ أكثر 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.