عربي

اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة

اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة
توضيحية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الثلاثاء، أنها جاهزة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، المعلن أواخر مارس/ آذار الماضي، جاء ذلك خلال لقاء بين مسؤول ملف الأسرى بالجماعة عبد القادر مرتضى، والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، نشرت فحواه وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وكان المبعوث الاممي غروندبرغ،وصل صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة غير معلنة، وفق مصدر ملاحي مسؤول بالمطار الدولي للأناضول.

وبحسب وكالة "الاناضول" فإن هذه أول زيارة يقوم بها غروندبرغ منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس/آب 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي، وتأتي بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وأكد المرتضى، حسب الوكالة "جهوزية الجماعة واستعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى (مع الحكومة)".

وطالب "المبعوث الأممي بالضغط على الطرف الآخر (الحكومة) للالتزام بالاتفاق وتنفيذه" دون مزيد من التفاصيل.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلنت جماعة الحوثي الاتفاق على صفقة تبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة تتضمن إطلاق 1400 من عناصر الجماعة مقابل 823 أسيرا من الحكومة الشرعية.

فيما قالت الحكومة اليمنية، في اليوم ذاته "إنه تم التوافق (مع الحوثيين) على إطلاق 2223 أسيرا ومختطفا من الطرفين".

وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

ويشهد اليمن منذ أكثر 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

أخبار ذات صلة

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

لبنان: قتيل ومصابون بانفجار مركز يتبع لحركة أمل في صيدا

لبنان: قتيل ومصابون بانفجار مركز يتبع لحركة أمل في صيدا

الكويت: وقف تصاريح استخدام طائرات (الدرون)

الكويت: وقف تصاريح استخدام طائرات (الدرون)

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

المطران حنا: استهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس يندرج بإطار سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع &#34;الانتقال من التعليم لسوق العمل&#34;

أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي لتقييم مشروع "الانتقال من التعليم لسوق العمل"

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء

مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

انخفاض على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

انخفاض على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

قرعاوي يدعو لاستمرار دعوات الرباط في الأقصى للتصدي للمستوطنين وذبح القرابين

قرعاوي يدعو لاستمرار دعوات الرباط في الأقصى للتصدي للمستوطنين وذبح القرابين

وسائل إعلام عربية: المقاومة الفلسطينية تنقل رسائل للمصريين.. هذه مفادها

وسائل إعلام عربية: المقاومة الفلسطينية تنقل رسائل للمصريين.. هذه مفادها

منوعات

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عربي

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

اليمن.. &#34;الحوثي&#34; تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة

اليمن.. "الحوثي" تعلن جاهزيتها لاتفاق تبادل أسرى مع الحكومة