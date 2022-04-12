بينت: تبكير الانتخابات بمثابة كارثة ويمكن إدارة الحكومة لمدة طويلة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن "تبكير الانتخابات سيكون بمثابة كارثة، بعد أن فقد الحكومة الأغلبية في (الكنيست)".ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تابع بينت " يمكن ادارة الحكومة لمدة طويلة ورجح أننا لسنا في الطريق إلى انتخابات مبكرة مضيفًا أنه يعمل على ألا يحدث ذلك".وأشار بينت، إلى أن "تبكير موعد الانتخابات سيكون بمثابة كارثة، وأن الحديث يدور حول إخضاع مصلحة الدولة لصالح بنيامين نتنياهو في سعيه للحصول على صفقة مرافعة أفضل أم حول الاعتناء بمواطني الدولة ومصلحتهم".وشدّد بينت خلال حديثه على "رفضه لضم (القائمة المشتركة) إلى الحكومة أو حتى إلى الائتلاف".وفي سياق منفصل، تطرّق بينت إلى الحديث عن موجة العمليات الأخيرة، وقال إننا " نهاجم الارهابيين في قواعدهم وانهم يدركون انهم ليسوا في مأمن في أي مكان".في حين، رفض رئيس الوزراء، الكشف ما إذا كانت هناك نية للشن عملية عسكرية في جنين مكتفيًا بالقول إن هناك خيارات كثيرة مطروحة على الطاولة.ويُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، نقلت، أمس، رسائل إلى المصريين، مفادها بأن طقوس دينية يهودية، وذبح قرابين داخل المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمر، وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة".