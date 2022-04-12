مجدلاني يثمن مطالبة 15 دولة من الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني مطالبة 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي بقيادة أيرلندا بتسريع صرف المساعدات لدولة فلسطين، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وخصوصا ان المزاعم حول المناهج الدراسية عارية عن الصحة.وتابع مجدلاني: نعتبر هذه الدعوة ذات امر هام وتعبير عن إرادة دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات المالية الغير مشروطه لدولة فلسطين.وأضاف: ان الكيل بمكيالين يضر بمصداقية المجتمع الدولي وبقرارات الشرعية الدولية والمطلوب اليوم من الاتحاد الأوروبي في ظل انسداد أفق العملية السياسية وإجراءات حكومة الاحتلال ان يحافظ على حل الدولتين .كما طالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على دولة الاحتلال وعدم الانجرار وراء روايتها بالتحريض على الشعب الفلسطيني.