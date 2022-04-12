واشنطن: تقارير استخدام روسيا أسلحة كيماوية في ماريوبول الأوكرانية مقلقة

رام الله - دنيا الوطنعبّرت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بعد تردد تقارير عن استخدام روسيا لأسلحة كيميائية، تتمثل في إلقاء غاز مسيل للدموع ممزوج بمواد كيميائية في ماريوبول الأوكرانية.وجاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الأمريكية، وقال الناطق باسم الوزارة جون كيربي: "نحن لدينا علم عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي استخدام روسيا لألف ذخيرة من الأسلحة الكيميائية في مدينة ماريوبول، لكن ليس لدينا تأكيد في الوقت الحالي، وسنراقب الأمر عن كثب". وأضاف البيان أنه "إذا ما كانت التقارير صحيحة فهي مقلقة".وقد أصدرت كتيبة العمليات الخاصة الأوكرانية "آزوف" بيانا أكدت فيه استخدام القوات الروسية لمادة سامة مجهولة المصدر ألقتها طائرة مسيرة على الجيش الأوكراني، والمدنيين في ماريوبول. وعلى إثر ذلك تم رصد حالات فشل تنفسي لدى المصابين، وأن البحث ما زال جاريا عن آثار المادة السامة".