الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، من طوباس، المواطن فخري سليمان بشارات (55 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وعاثت فيه خرابا.















رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.ففي مدية نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة نابلس.ووفقًا لمصادر أمنية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وقرية بيت دجن شرق، واعتقلت جاسر خطاطبة من قرية بيت فوريك، والأسير المحرر أيمن ربحي حنيني، وأيسر سرحان أبو كنعان من قرية بيت دجن.وأفادت مصادر محلية، أن قوة احتلالية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس صباح اليوم واعتقلت المواطن نور دويكات من منطقة بلاطة البلد.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهم محمد إبراهيم صبيح (18 عاما)، نصر الله إبراهيم صبيح، ومنتصر إسماعيل موسى (17 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مدينة جنين وبلدة اليامون.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الإحتلال اعتقلت الشابين ضرغام جمال زكارنة، من الحي الشرقي في جنين، وعبد الرزاق صدي فريحات من اليامون، وذلك بعد ان داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.كما وداهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي مجاهد محمد السعدي في حي حرش السعادة من المدينة، وفتشته، واعتقلت شقيقيه ابراهيم وحمادة من منزليهما في الحي.وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات دارت بين الشبان في مدينة جنين وبلدة اليامون وقوات الاحتلال، التي اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون ان يبلغ عن اصابات.