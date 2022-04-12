دولي

تركيا تؤكد قانونية إحالة قضية المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية

تركيا تؤكد قانونية إحالة قضية المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أقر القضاء التركي إحالة قضية محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى القضاء السعودي. وقد صدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

وقد أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ في لقاء تلفزيوني على قناة "A Haber" التركية مساء الإثنين، قانونية إحالة القضية إلى السعودية، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وقال بوزداغ: "إن التوقف عن مواصلة النظر في قضية خاشقجي وتحويلها إلى السعودية يتوافق تماما مع القانون". 

وبخصوص الانتقادات الموجهة التركية بعد إحالتها القضية إلى السعودية، قال بوزداغ "إنه من المهم النظر في القانون بدلاً من النقد السياسي".

وأوضح بوزداغ أن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية.

وقد تعذر إحضار المتهمين الـ26 وتحقيق محاكمتهم في تركيا منذ مقتل خاشقجي. وكان الصحفي جمال خاشقجي قد قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

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