شؤون فلسطينية

انخفاض على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

انخفاض على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً و باردًا نسبياً نهاراً بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ،حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وفي هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا فوق معظم المناطق خاصة الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين،  والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 
ويكون الجو يوم الجمعة،غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

                        

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