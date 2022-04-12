قرعاوي يدعو لاستمرار دعوات الرباط في الأقصى للتصدي للمستوطنين وذبح القرابين

أكد القيادي في حركة حماس فتحي قرعاوي، على أن الرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، واجب على كل مسلم يستطيع الوصول إليه.



وقال قرعاوي إن في هذه الأيام الخيرة المباركة والتي تتعلق فيها قلوب العباد بخالقهم والتي يبحث فيها كل مسلم عن رصيد جديد يضيفه لإيمانه، يتوجه المسلمون اليوم إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين للصلاة والعبادة والاعتكاف، لعل الله يخرج هذه الأمة من هذا البلاء الذي عم.



وأضاف قرعاوي أن هذه الأيام يوجد فيها فرصة لزيارة أولى القبلتين المسجد الأقصى، وهي فرصة ربما لا تعوض، داعيا كل مسلم في هذا الوطن العزيز ألا يتردد في اغتنام فرصة زيارة المسجد وإعماره، والصلاة فيه، وتكثير سواد المسلمين.



ولفت قرعاوي إلى أنه وفي ظل ما يتعرض له الأقصى من مؤامرات وكيد وتخطيط الأعداء، لا بد من إعماره بالمرابطين، وعدم تركه وحيدا في مواجهة مخططات الاحتلال.









رام الله - دنيا الوطن