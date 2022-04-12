وسائل إعلام عربية: المقاومة الفلسطينية تنقل رسائل للمصريين.. هذه مفادها



وأكد المصدر، أن استفزاز مشاعر العرب والمسلمين، بداية أيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الميادين)، أن المقاومة الفلسطينية، نقلت، الليلة، رسائل الى المصريين، مفادها بأن طقوس دينية يهودية، وذبح قرابين داخل المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمر، وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع".وأشارت المصادر، إلى أنّ المقاومة أبلغت المصريين أنّ تعويل العدو على التحسينات في قطاع غزة، وفصله عن القدس المحتلة والضفة الغربية هو تقدير خاطئ.وأكدت المصادر نفسها لـ(الميادين)، أنّ الفصائل أبلغَت بأنّ على العدو منع الاستفزازات في القدس، والمسجد الأقصى التي يقوم بها المستوطنون لمنع تفجير الأوضاع.كما شددت الفصائل على أنّ "تجاوز الخطوط الحمر في مخيم جنين، تُمثل صاعق تفجير للأوضاع في مختلف الساحات".وكان مصدر في المقاومة الفلسطينية، قد أكد في تصريحات سابقة على قناة (الجزيرة) الفضائية، أن مخطط المستوطنين، لذبح القرابين المزعومة في المسجد الاقصى، يتجاوز الخطوط الحمراء، ويعتبر لعباً بالنار.