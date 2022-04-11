جبارين: مخطط اسرائيلي لاقتحام الاقصى بهذا الموعد.. قادرون على خوض معركة لـ6 أشهر متتالية

رام الله - دنيا الوطنكشف زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن هناك مخططاً إسرائيلياً لاقتحام المسجد الاقصى في 15 من رمضان.وأكد جبارين في تصريحات لقناة (الميادين)، مساء اليوم الاثنين، أن هذا المخطط هو اخطر ما يمكن أن يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق الاقصى.وقال: "أعددنا العدة للعدو، ولدينا ما يكفينا لخوض معركة لستة أشهر متتالية".في المقابل، أكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، في تصريحات سابقة له، أن جيشه مستعد للتصعيد في جميع الساحات بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.وقال غانتس للقناة 14 الإسرائيلية: "في الوقت الحالي يسود الهدوء في غزة، لكن اذا انتهى الهدوء، سنفعّل كل قوتها ضد غزة، وحماس والجهاد الاسلامي يعرفون هذا، وأتمنى أن يمر رمضان هذا العام بصورة طبيعية".