إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب الشبان ما تسبب بإصابة أحدهم بعيار معدني في قدمه، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفادت الوكالة، أن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة عقب صلاة التراويح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.في سياق ذي صلة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .وبحسب الوكالة، فإن المواجهات تركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.يشار إلى أن المواجهات اندلعت عقب مواراة الشهيد محمد غنيم الثرى، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس.