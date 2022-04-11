15 دولة أوروبية تطالب بتسريع تقديم مساعدات عاجلة لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنطالبت 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لدولة فلسطين.وأعربت الدول الأوروبية بقيادة إيرلندا بحسب صحيفة (بوليتيكو) الأميركية، اليوم الاثنين، عن مخاوفها بشأن "التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية".ووجهت الدول الـ15 رسالة بتاريخ الثامن من نيسان/إبريل الجاري للمفوضية الأوروبية، تطالب بتسريع صرف المساعدات للفلسطينيين، حيث وقعها وزراء خارجية: إيرلندا، وبلجيكا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، والإدارة القبرصية اليونانية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد.ودعت الدول الأعضاء إلى الإفراج عن التمويل "في أقرب وقت ممكن"، "لأن السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع صعب وتعاني من أزمة مالية حادة يزيد من تعقيدها تضخم أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا".ولفتوا في رسالتهم إلى أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن ربط المساعدات بشروط "لا يحظى بدعم واسع" بين دول الاتحاد الأوروبي.