شؤون فلسطينية

عباس زكي: الوحدة الوطنية الفلسطينية واجبة وضرورية لنيل الاستقلال الوطني

عباس زكي: الوحدة الوطنية الفلسطينية واجبة وضرورية لنيل الاستقلال الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير الذي عقد في رام الله والذي ينص على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاعتراف به أمام سياسة القتل والإعدامات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة جنين ومخيمها يتكامل مع اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأن أي اعتداء على مخيم جنين هو اعتداء على كل مدينة وقرية ومخيم في فلسطين كلها... فجنين ومخيمها الذي صنع عام 2002 ملحمة بطولية ضد جنود الاحتلال  قادر على مواجهة المحتلين الغزاة والحاق الهزيمة بهم.

وأعرب في تصريحات له، أثناء زيارته لمخيم جنين وبلدة يعبد لتقديم واجب العزاء بالشهداء الثلاثة " رعد فتحي حازم .. أحمد السعدي... وضياء حمارشة " أنه لابد للمجتمع الدولي وقف هذه المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني المناضل والمدافع عن وطنه بكل شرف وشجاعة... وطالب زكي الولايات المتحدة الأمريكية وقف مسرحية الكيل بمكيالين في الصراعات الدولية.

وطالب زكي، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة توجيه الأنظار لما يحدث من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ المواقف المنصفة لعدالة القضية الفلسطينية، وفرض تطبيق شعار حل الدولتين ليتمكن أطفال الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام أسوة بأطفال العالم.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في جنين يدين بالولاء لقيادته، وهو يدافع دفاعا مشروعا عن حقه بالحياة... كما هو حق شعبنا في باقي المناطق في فلسطين المحتلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي تنكر لكل الاتفاقيات وهو لا يعترف بوجود هذا الشعب وحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.

ووجه زكي نداءا لجماهير الشعب الفلسطيني برص الصفوف واليقظة والحذر والتلاحم في هذا الشهر المبارك، وأضاف أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية أصبحت واجبة وضرورية في هذه المرحلة الخطيرة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله الوطني.

وكان زكي يرافقه قيادات الحركة بما في ذلك أمانة سر الإقليم في محافظة جنين قد قام بجولة في المحافظة، حيا خلالها صمود محافظة جنين ومخيمها في وجه الهجمة الشرسة التي يشنها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، كما زار سيلة الظهر لتقديم التهاني بمناسبة الإفراج عن الأسير المحرر ياسر رحال الذي قضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، وأكد زكي أن قضية الأسرى تضعها القيادة على سلم أولوياتها وأنها تعمل جاهدة من اجل إطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

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