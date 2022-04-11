الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين يقدم واجب العزاء في الراحل شاكر فريد حسن

رام الله - دنيا الوطنقام وفد يمثل "الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48"، يوم السبت 9/4/2022 بتقديم واجب العزاء في الكاتب والناقد الراحل شاكر فريد حسن، في قرية مصمص، وقد ضم الوفد الأمين العام للاتحاد، الكاتب سعيد نفاع ونائبه الشاعر جهاد بلعوم ورئيس لجنة المراقبة، الدكتور يوسف بشارة ومركزي المناطق ولجان الاتحاد الكتاب والشعراء: مصطفى عبد الفتاح، عبد القادر عرباسي، محمد علي سعيد، زاهر بولس، فهيم أبو ركن، ميساء الصح، فوز فرنسيس، أمين زيد الكيلاني، ناظم حسون وزياد شليوط.وتحدث باسم الاتحاد الكاتب محمد علي سعيد، عضو الأمانة العامة ورئيس تحرير مجلة "شذى الكرمل"، فنقل تعازي الاتحاد بكافة أعضائه لأشقاء وعائلة الفقيد وأهلي بلدته عموما، بهذه الخسارة الكبيرة والتي أصابت الحركة الأدبية، والتي كان المرحوم أحد دعائمها من خلال كتاباته واسهاماته الجمة في التعريف بالكتاب سواء الجدد أو المخضرمين او الراحلين، وتقريظ الكتب الشعرية والنثرية، الى جانب المواضيع الاجتماعية والسياسية. ودعا الهيئات المسؤولة إلى العمل على إصدار مقالات ومراجعات الكاتب شاكر فريد حسن في مجلد خاص إحياء لذكراه.وألقى الكاتب سعيد نفاع، الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48 على مسامع الحضور، آخر ما كتبه المرحوم شاكر على صفحته، من دعوة صادقة لنبذ العنف في مجتمعنا ومن يقوم بالقتل والتدمير، داعيا كلّ من موقعه إلى أخذ دوره في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تهدم مجتمعنا. وقد رد ممثل العائلة على ما جاء في كلمات التعزية، شاكرا أعضاء الاتحاد العام للكتاب على حضورهم ومواساتهم لعائلة الفقيد، وعلى دور الكلمة والابداع في صقل هوية مجتمعنا.