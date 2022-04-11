خلال الاسبوع الاول لشهر رمضان.. الاقتصاد تحيل 12 مخالفاً للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطنأحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلالالاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك، 12 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية كانت في معظمها مخالفات اشهار اسعار على السلع المعروضة .وأفاد التقرير الشهري، بأن الطواقم الرقابية سجلت خلال هذه الفترة 132 اخطار خلال تنفيذها 182 جولة صباحية ومسائية على اسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1718 محلاً، وجد من بينها 75 محلا مخالفاً .وبحسب التقرير فقد ضبطت الطواقم قرابة 4 طن ، فيما تم سحب 25 عينة مخبرية بغرض التأكد من سلامة المنتجات، كما تعاملت الطواقم الرقابية مع 110 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.