شؤون فلسطينية

مهجة القدس والإطار النسوي للجهاد ينظمان وقفة دعم وإسناد لأسرى الداخل المحتل

مهجة القدس والإطار النسوي للجهاد ينظمان وقفة دعم وإسناد لأسرى الداخل المحتل
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الإثنين، وقفة دعم وإسناد لأسرى الداخل المحتل ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني (إلى متى؟)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ تامر الزعانين أن أسرى الداخل الفلسطيني المحتل هم جزء أصيل من أبناء الشعب الفلسطيني ولا يزال الاحتلال يمارس عليهم أبشع الجرائم والانتهاكات، من بينها الحرمان من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي.

وقال الزعانين: "وصل عدد أسرى الداخل إلى 39 أسيرًا، أقدمهم الأسيرين القائدين كريم وماهر يونس والمعتقلان منذ عام 1983م، ومضى على اعتقالهم 39 عام بشكل مستمر، وهم عمداء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني ولم تشملهم أي صفقة أو إفراجات سياسية".

وطالب الزعانين المقاومة الفلسطينية بالإسراع في إنهاء معاناة الأسرى الأبطال من خلال عمليات تبادل مع الاحتلال والإفراج عنهم.

من جانبها، قالت الأستاذة سائدة حلس مسئولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة: "أسرانا البواسل هم القضية الأهم في مشروعنا الوطني؛ لأنهم قدموا أنفسهم وأرواحهم وسنوات أعمارهم من أجل تحرير فلسطين".

وأوضحت حلس أنهم متواصلون في تنفيذ الفعاليات والأنشطة الجماهيرية لحشد الدعم والتعاطف العربي والدولي مع قضية الأسرى، مبيِّنةً أنهم لن يدَّخروا جُهدًا في تحقيق ذلك حتى تحرير الأسرى كافة من السجون الصهيونية.

وطالبت حلس المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل الجاد من أجل إنهاء معاناة أسرانا الأبطال وخاصة الأسرى كبار السن والأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وأرهقهم المرض.

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