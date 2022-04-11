هل عدنا للشتاء؟.. راصد جوي فلسطيني يكشف التفاصيل

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات المقبلة.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الاثنين، أن الطقس في هذه الليلة سيكون بارداً بشكل واضح، مع وجود هبات نشطة للرياح.وأشار إلى أن يوم غدٍ الثلاثاء، سيكون الطقس أكثر برودة، وسيكون مائلاً للشتوي، خاصة خلال الليل، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستتدنى لنحو 5 - 7 درجات فقط في الجبال، و10 في السهول والسواحل.