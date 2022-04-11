شاهد: معهد الأمل للأيتام بغزة ينظم احتفالًا بيوم اليتيم العربي

نظم معهد الأمل للأيتام بغزة، الأحد، 10 نيسان/أبريل 2022 حفلا للأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم العربي بتمويل من جمعية أطفال الزيتون أستراليا.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية غازي حمد، ورئيس مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام علاء الشرفا، والرئيس التنفيذي لمعهد الأمل للأيتام إياد المصري، وأعضاء مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام ومدراء وممثلين عن الجمعيات الخيرية.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات بدأت بقراءة القرآن ثم السلام الوطني فكلمة لمجلس الإدارة ألقاها رئيس مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام إياد المصري، تلاها عدة فقرات للأطفال تلاها فقرة تكريم للشخصيات التي حضرت للحفل ثم مديح نبوي، واختتمت الفقرات بوجبة إفطار للحضور.

رئيس مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام علاء الشرفا: "إننا في هذا اليوم الحفل السنوي يوم اليتم العربي، الذي نهدف من خلاله إلى إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الأيتام ورسم البهجة على وجوههم".

وتابع: " هذا اليوم تذكير لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الديني والوطني تجاه الايتام".

وأردف: " إن معهد الأيتام ومنذ تأسيسه منذ أكثر من سبعين عاما سعى لتحقيق الكثير من الانجازات وأهمها تقديم الرعاية الشاملة للأيتام، فحقق إنجازات عديدة يحق لنا أن نفتخر ونعتز بها وإننا اليوم نحرص على إكمال مسيرة العطاء متطلعين لمزيد من النجاح".

وعن إنجازات عام 2022، قال الشرفا:" عام 2022 مليء بالإنجازات بالرغم من الكثير من الصعوبات التي واجهناها، فقد قدم المعهد هذا العام أكثر من مئة ألف خدمة مجتمعية لأكثر من 11 ألف يتيم موزعين على 3500 أسرة وتعددت هذه الخدمات ما بين خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وتنموية ودعم نفسي، وتم تقديم هذه الخدمات من خلال مراكزنا المتعددة من خلال مركز الإيواء الذي يقدم الرعاية الشاملة للأيتام ومركز الموهبة والابداع الذي يعمل على تنمية مواهب وقدرات الايتام والمركز الثقافي المجتمعي والتدريب المهني الذي يسعى للارتقاء بالأبناء في التعليم ومعالجة صعوبات التعلم والعمل على تمكين الايتام وذويهم وغيرهم من الجمعيات والمؤسسات".

وفي ختام كلمته، شكر الشرفا جمعية أطفال الزيتون الممولة لهذا الحفل وغيره من المشاريع، وشكر والهلال الاحمر التركي الذي مول الكثير من المشاريع والصندوق العربي والإغاثة الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية ، وعبد السلام هنية لدعمه ومساندته للأيتام، والعاملين والإداريين بمعهد الامل للأيتام.

وفي كلمة لوزارة التنمية الاجتماعية قال غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة:" رغم الظروف الصعبة والقاسية إلا أننا نجد من يرسم البسمة والأمل في قلوب الاطفال، مؤكدا أن يجب أن يعيش كل يتيم فقد أحد والديه أو كلاهما كريماً معززاً ويجد من يقف معه وقت المحن".

وأكد حمد:" كفالة اليتيم من أعظم المكانات ويجب أن يقدم له المساعدة لنبني اسرة ومجتمع قوي ومتعاون ومتماسك ونحارب كل أشكال التفكك الأسري على اساس من التعاون".

وجه الوكيل حمد الشكر لإدارة معهد الأمل وللعاملين في معهد الامل على هذه اللفتة الجميلة لرسمهم البسمة على شفاه الأطفال الأيتام وأهاليهم.

وأكد حمد: أن المؤسسات والشركات والجمعيات التي تقف لجانب الايتام والمساكين يؤكدون أننا شعب حي ومتمسك بالإرادة وقادر أن يرسم الأمل والبسمة.

















خاص دنيا الوطن - حسن التلمس