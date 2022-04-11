روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف إلى إنهاء الهيمنة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى وضع نهاية لمسار الولايات المتحدة للهيمنة على العالم.وقال لافروف عبر قناة "روسيا 24": "عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف إلى وضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية".وأكد وزير الخارجية الروسي أنّ بلاده لن تخضع للغرب أبداً، وأضاف: "روسيا، بما تملك من تاريخ وعادات، تعدّ واحدة من تلك الدول التي لن تحتل موقع التبعية".وقال: "يمكننا فقط أن نكون أحد أعضاء المجتمع الدولي، بشروط متساوية من الأمن غير القابل للتجزئة".وأكد لافروف، في وقتٍ سابق، أنّ روسيا والصين وشركاءهما "سيتحركون معاً نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، بناءً على نتائج المرحلة الخطيرة التي يمر بها تاريخ العلاقات الدولية".