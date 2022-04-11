شؤون فلسطينية

"القوى الوطنية والإسلامية": نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحالي

"القوى الوطنية والإسلامية": نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحالي
رام الله - دنيا الوطن
حملت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد العدواني والإجرامي ضد أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وسياسة القتل والتصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنون.

وأكدت القوى في بيان لها، رفضها لاستخدام المعايير المزدوجة في قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وما يتطلب الضغط على الاحتلال وإلزامه بهذه القرارات والانصياع لتنفيذها وتجريم الاحتلال على مواقفه وفرض المقاطعة عليه ومحاكمته أمام المحاكم الدولية.

كما أكدت الفعاليات الشعبية والجماهيرية للوقوف إلى جانب الأسرى في ظل استمرار الأسرى المعتقلين إداريا مقاطعة محاكم الاحتلال، واستمرار سياسات العزل والتعذيب، وما يتعرض له الأسرى المرضى من إهمال طبي متعمد، وأهمية تأمين أوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.

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