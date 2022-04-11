بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وافادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقة التل بالبلدة القديمة، وذلك فور الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد غنيم (20 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.يشار الى أن منطقة التل تشهد يوميا مواجهات مع قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين العزل.