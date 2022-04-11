شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقة التل بالبلدة القديمة، وذلك فور الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد غنيم (20 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يشار الى أن منطقة التل تشهد يوميا مواجهات مع قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين العزل.

أخبار ذات صلة

بطريركية الروم الأرثوذكس: من حقنا احياء أعيادنا في كنائسنا في القدس

بطريركية الروم الأرثوذكس: من حقنا احياء أعيادنا في كنائسنا في القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من سلوان

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من سلوان

&#34;القوى الوطنية والإسلامية&#34;: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحالي

"القوى الوطنية والإسلامية": نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحالي

ناصيف يطالب بموقف فلسطيني موحد للتصدي لجرائم الاحتلال

ناصيف يطالب بموقف فلسطيني موحد للتصدي لجرائم الاحتلال

إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر رشق مركبتهم بالحجارة قرب القدس

إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر رشق مركبتهم بالحجارة قرب القدس

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 535 أسيرًا

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 535 أسيرًا

البرغوثي: الجيل القادم سيصنع البطولات وجنين مفخرة المقاومة

البرغوثي: الجيل القادم سيصنع البطولات وجنين مفخرة المقاومة

الاحتلال يحول القيادي بحماس أحمد عطون للاعتقال الإداري 4 أشهر

الاحتلال يحول القيادي بحماس أحمد عطون للاعتقال الإداري 4 أشهر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من سلوان

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من سلوان

&#34;القوى الوطنية والإسلامية&#34;: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحالي

"القوى الوطنية والإسلامية": نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الحالي

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

ناصيف يطالب بموقف فلسطيني موحد للتصدي لجرائم الاحتلال

ناصيف يطالب بموقف فلسطيني موحد للتصدي لجرائم الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 535 أسيرًا

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 535 أسيرًا

البرغوثي: الجيل القادم سيصنع البطولات وجنين مفخرة المقاومة

البرغوثي: الجيل القادم سيصنع البطولات وجنين مفخرة المقاومة

الاحتلال يحول القيادي بحماس أحمد عطون للاعتقال الإداري 4 أشهر

الاحتلال يحول القيادي بحماس أحمد عطون للاعتقال الإداري 4 أشهر

إصابات بالاختناق في بيت لحم خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

إصابات بالاختناق في بيت لحم خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل &#34;للموت2&#34;

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل "للموت2"

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عربي

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ&#34;السفاح&#34;

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"