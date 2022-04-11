ناصيف يطالب بموقف فلسطيني موحد للتصدي لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، اليوم الإثنين، بموقف فلسطيني موحد للتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة المحتلة ولا سيما جنين.وقال ناصيف، إن ما يجري في جنين من استهداف وحصار يذكر بما يجري منذ سنوات مع قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني العمل بكل جهد لإفشال سياسة الاستفراد بجنين ومحاصرتها.وشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال وكل من يعادي المقاومة.وقال إن الجرائم والاعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا يوميا وعلى مرأى ومسمع العالم المصاب بالشلل التام لتشكل أكبر شاهد على الانحياز الدولي الكامل للاحتلال.وأضاف أن التطبيع العربي اللقاءات والاتصالات مع أركان الكيان المحتل هي الغطاء لهذه الجرائم وهي التصريح بمواصلة هذه الجرائم.