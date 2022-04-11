إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر رشق مركبتهم بالحجارة قرب القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب 4 مستوطنين بجروح، اليوم الإثنين، إثر رشق شبان فلسطينيين مركبتهم بالحجارة شمال مدينة القدس المحتلة.وكمن الشبان الثائرون لمركبة المستوطنين على الشارع الاستيطاني المؤدي لمستوطنة "نفيه يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا، ورشقوها بالحجارة مما أدى إلى حادث مروري تسبب بإصابة 4 من ركابها.وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى "هداسا" التابع للاحتلال بالقدس.وسبق أن أصيب فجر اليوم الإثنين مستوطنان بجراح بعد تعرض سيارات مستوطنين لإطلاق نار، خلال محاولتها اقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس.وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين فروا من المنطقة، وأجبروا على الانسحاب منها بعد التصدي لهم بالرصاص.وشهدت فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي تصاعداً مستمراً في عمليات المقاومة، والمواجهات العنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها تنفيذ عدة عمليات فدائية مؤثرة، شملت إطلاق الرصاص والطعن وإطلاق النار وإلقاء العبوات المتفجرة والحارقة.وخلال أيام الأسبوع قتل 3 مستوطنين، وأصيب 15 بجراح، فيما استشهد شاب، ورصدت 92 نقطة مواجهة، بينها عملية فدائية، و7 عمليات إطلاق نار، و14 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة.