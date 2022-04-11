البرغوثي: الجيل القادم سيصنع البطولات وجنين مفخرة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة فادية البرغوثي، اليوم الإثنين، أن الجيل الفلسطيني القادم لا يفقه مسيرة السلام ولا ينتظر خطوات الغير ليصنع لهم تغيير الواقع.وقالت البرغوثي: "لو انتظر الأبطال التنديد ما سطروا بطولات، ولو انتظروا التسهيلات ما جعلوا حياة العدو أشد صعوبة".وتعقيبا على الإضراب الشامل الذي عم اليوم في بيت لحم وجنين حدادا على أرواح الشهداء، قالت البرغوثي: "هذا هو المنطق المقبول، فلا منطق باستمرار حياة البعض بشكل طبيعي في حين يفقد آخرون أرواحهم وفلذات أكبادهم فداءً للوطن".وأضافت: "لنسمي كل مولودة (جنين) لتحمل عنفوانها، شموخها، عنادها، ليبقى هذا الاسم يتردد في سماء الوطن لحناً يطربنا ويصم آذانهم".وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين بطوليتين منفصلتين في "تل أبيب".فيما تشهد عدة محاور في الضفة الغربية ولا سيما جنين ومخيمها مواجهات عنيفة، ويتخللها إطلاق مقاومين الرصاص صوب قوات الاحتلال فيما يستهدف الشباب الثائر في عموم الضفة والقدس جنود الاحتلال والمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة.