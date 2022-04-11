إصابات بالاختناق في بيت لحم خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة التل بالبلدة القديمة في بيت لحم، وذلك فور الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد غنيم (20 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.يذكر أن منطقة التل تشهد يوميا مواجهات مع قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين العزل.