بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار





وسيمتد الجدار من قرية سالم بشمال الضفة الغربية، وحتى قرية "بات حيفر" في منطقة (هشارون) وسيحل محل الجدار الذي تم بناؤه قبل 20 عاماً.





ويتكون الجدار من سور بطون ضخم ويحتوي على وسائل تكنولوجية متقدمة ووسائل دفاعية مختلفة.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن تكلفة الخطة تبلغ 360 مليون شيكل من ميزانية وزارة الجيش، وأن أعمال بنائه ستبدأ في غضون عدة أسابيع.



رام الله - دنيا الوطنأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي، للشؤون الأمنية والسياسية بالإجماع الليلة الماضية، خطة وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، بطول 40 كيلومترا.