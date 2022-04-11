المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة



وأوضح أن عمليات الإعدام الميدانية دون أي مبرر والعقوبات الجماعية وما حدث مؤخرا عند اقتحام مخيم جنين انما هي سياسات تدل على وحشية الاحتلال وهمجيته.



وتابع حنا: "لقد كلفت الجهات الاحتلالية جهة أمنية لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي حيث ان كلمة الحق تزعجهم ويريدون للفلسطينيين ان يكونوا في حالة صمت مكتوفي الايدي امام ما يرتكب بحق شعبهم من جرائم وانتهاكات خطيرة وخاصة في مدينة القدس".



وأردف: "إن الرقيب الذي تم تنصيبه مؤخرا بمباركة الجهات الامنية الاحتلالية لمتابعة كل ما ينشر لن يخيفنا كفلسطينيين وسنبقى ندافع عن شعبنا وقضيته وقدسه ومقدساته مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".



وأكد المطران: "لا نخاف من تهديداتهم ووعيدهم فكلمة الحق يجب أن تقال ونحن نرفض السياسات الاحتلالية التي لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تساهم وان تساعد في تحقيق العدالة والسلام ذلك لأن السلام شيء والاستسلام شيء اخر والفلسطينيون يرفضون الاستسلام والقبول بسياسات الاحتلال الظالمة".



وذكر حنا: يبدو أن ما يريده الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين والقبول بالأمر الواقع وهذا لن يحدث على الإطلاق .

رام الله - دنيا الوطنعبر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن رفضه وشجبه واستنكاره لسياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا الفلسطيني وهذا ما يحدث حاليا في جنين ومحافظتها حيث يعاقب الفلسطينيون جميعا بشكل تعسفي ونعتقد بأن هذه السياسات والممارسات إنما تعتبر صبا للزيت على النار ناهيك عن انها تصرفات عنصرية قمعية ظالمة لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال.