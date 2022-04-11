عاجل

  • نواب البرلمان الباكستاني ينتخبون شهباز شريف زعيماً للأغلبية البرلمانية ليشكل لاحقا حكومة جديدة

شؤون فلسطينية

المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة

المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة
المطران عطاالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
عبر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن رفضه وشجبه واستنكاره لسياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا الفلسطيني وهذا ما يحدث حاليا في جنين ومحافظتها حيث يعاقب الفلسطينيون جميعا بشكل تعسفي ونعتقد بأن هذه السياسات والممارسات إنما تعتبر صبا للزيت على النار ناهيك عن انها تصرفات عنصرية قمعية ظالمة لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن عمليات الإعدام الميدانية دون أي مبرر والعقوبات الجماعية وما حدث مؤخرا عند اقتحام مخيم جنين انما هي سياسات تدل على وحشية الاحتلال وهمجيته.

وتابع حنا: "لقد كلفت الجهات الاحتلالية جهة أمنية لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي حيث ان كلمة الحق تزعجهم ويريدون للفلسطينيين ان يكونوا في حالة صمت مكتوفي الايدي امام ما يرتكب بحق شعبهم من جرائم وانتهاكات خطيرة وخاصة في مدينة القدس".

وأردف: "إن الرقيب الذي تم تنصيبه مؤخرا بمباركة الجهات الامنية الاحتلالية لمتابعة كل ما ينشر لن يخيفنا كفلسطينيين وسنبقى ندافع عن شعبنا وقضيته وقدسه ومقدساته مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".

وأكد المطران: "لا نخاف من تهديداتهم ووعيدهم فكلمة الحق يجب أن تقال ونحن نرفض السياسات الاحتلالية التي لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تساهم وان تساعد في تحقيق العدالة والسلام ذلك لأن السلام شيء والاستسلام شيء اخر والفلسطينيون يرفضون الاستسلام والقبول بسياسات الاحتلال الظالمة".

وذكر حنا: يبدو أن ما يريده الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين والقبول بالأمر الواقع وهذا لن يحدث على الإطلاق . 

أخبار ذات صلة

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار

بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد &#34;محمد غنيم&#34; في الخضر

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "محمد غنيم" في الخضر

منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل &#34;للموت2&#34;

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل "للموت2"

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عربي

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ&#34;السفاح&#34;

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"